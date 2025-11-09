Hallan dos osamentas en Guaymas

Las Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme tuvieron resultados positivos durante el fin de semana, al localizar los restos de dos personas sepultados clandestinamente en distintos puntos.

Inicialmente, en las inmediaciones del poblado de Ortíz, el colectivo encontró una osamenta, además de prendas como un short de color oscuro, una camiseta azul, zapatos de color café y un rosario.

El segundo hallazgo fue en la calle 12, al norte de Guaymas, donde además de los restos óseos, ubicaron unos botines de color negro, una camiseta negra con letras blancas, una playera gris, una sudadera gris con negro, con la leyenda "Tijuana" en la manga izquierda y en la parte posterior.

Los restos óseos y prendas, fueron entregadas a personal de la Fiscalía del Estado, instancia que se encargaría de las indagatorias correspondientes, mediante las cuales se busca establecer identidades de las víctimas.