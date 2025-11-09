Fallece joven motociclista en choque en la entrada a Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Un hombre de 24 años de edad perdió la vida, tras chocar con un automóvil cuando conducía su motocicleta por la carretera Internacional, al norte de Ciudad Obregón.

El fatídico percance ocurrió a las 23:00 horas del sábado, a la altura del bulevar Villa Bonita, en la entrada al fraccionamiento del mismo nombre.

Se dio a conocer que el occiso, respondía al nombre de José Armando O., quien conducía una motocicleta Italika de color negro, con dirección de norte a sur.

Al llegar al semáforo que se ubica en el punto antes mencionado, un sedán de la marca Saturn le cortó circulación, cuando tomó el bulevar en cuestión hacia el poniente.

A causa del impacto, el motociclista salió proyectado por los aires, y se ocasionó serias lesiones al caer al suelo.

Cuando paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) llegaron al lugar, el joven ya había dejado de existir.

Del hecho, tomaron nota elementos de la Guardia Nacional división Caminos, en tanto que personal de la Fiscalía se encargó del traslado del cuerpo al anfiteatro, para la autopsia de ley.