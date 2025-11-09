  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 9 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Fallece joven motociclista en choque en la entrada a Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Un sedán le habría cortado circulación a la liviana unidad, el conductor cayó al pavimento y sufrió serias lesiones que acabaron con su vida

Nov. 09, 2025
Fallece joven motociclista en choque en la entrada a Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Un hombre de 24 años de edad perdió la vida, tras chocar con un automóvil cuando conducía su motocicleta por la carretera Internacional, al norte de Ciudad Obregón.

El fatídico percance ocurrió a las 23:00 horas del sábado, a la altura del bulevar Villa Bonita, en la entrada al fraccionamiento del mismo nombre.

Se dio a conocer que el occiso, respondía al nombre de José Armando O., quien conducía una motocicleta Italika de color negro, con dirección de norte a sur.

Al llegar al semáforo que se ubica en el punto antes mencionado, un sedán de la marca Saturn le cortó circulación, cuando tomó el bulevar en cuestión hacia el poniente.

A causa del impacto, el motociclista salió proyectado por los aires, y se ocasionó serias lesiones al caer al suelo.

Cuando paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) llegaron al lugar, el joven ya había dejado de existir.

Del hecho, tomaron nota elementos de la Guardia Nacional división Caminos, en tanto que personal de la Fiscalía se encargó del traslado del cuerpo al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vuelca sedán tras chocar con camioneta al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca sedán tras chocar con camioneta al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 09, 2025

El incidente ocurrió en la calle Ejército Nacional, en el fraccionamiento Primavera

Operativo de cateo en Sonora culmina con decomiso de narcóticos
Policiaca

Operativo de cateo en Sonora culmina con decomiso de narcóticos

Noviembre 08, 2025

El Gabinete de Seguridad de Sonora asegura importante cantidad de metanfetamina en operativo coordinado por FGJE.

Balean a pareja en la ampliación Alameda
Policiaca

Balean a pareja en la ampliación Alameda

Noviembre 08, 2025

Hubo gran movilización policial en Cajeme tras ataque armado en esquina de las calles Nubia y Mombasa