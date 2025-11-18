Hallan a taxista sin vida en el Panteón Nuevo de Ciudad Obregón

La tarde de este martes 18 de noviembre, un hombre perdió la vida mientras estaba al volante del taxi en el que trabajaba.

Lo anterior sucedió poco antes de las 18:00 horas en el Panteón de Nuestra Señora del Carmen, o Panteón Nuevo, precisamente al final norte, del lado oriente de la calle Principal.

El hoy occiso es Raúl V. A., de 52 años de edad y vecino de la colonia Valle Dorado, quien conducía un taxi de la marca Nissan, línea Tsuru, de color blanco y con número económico 213.

Personal de Cruz Roja fue quien determinó que carecía de signos vitales, además de descartar, a simple vista, cualquier signo de violencia.

Las primeras indagatorias apuntan a que el trabajador del volante habría sufrido un infarto, mientras estaba de visita en el camposanto.

Mientras agentes de la Policía custodiaban la zona, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora(FGJES) hizo el levantamiento del cadáver, mismo que fue llevado al área de Medicina Legal, para la autopsia.