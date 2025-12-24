  • 24° C
Policiaca

Hallan a hombre herido tras balacera en Ciudad Obregón

El ataque sucedió en la colonia Jardines del Valle, pero la víctima logró refugiarse en una vivienda de la Maximiliano R. López

Dic. 24, 2025
A un hospital local, ingresó el miércoles al mediodía una sujeto que fue agredido a balazos en las inmediaciones de la colonia Jardines del Valle.

El ataque sucedió en calle Salvatierra y Las Flores, al sur de Ciudad Obregón, sitio en el que además de varios casquillos percutidos, fue localizada una gorra.

Dicha evidencia fue recolectada por peritos de la Fiscalía, quienes realizarían las indagatorias pertinentes.

En cuanto a la víctima, cuya identidad no fue revelada, se retiró del sitio del ataque por sus propios medios; y minutos después la encontraron en una vivienda ubicada en calle Begonia y Centeno de la colonia Maximiliano R. López, donde se refugió.

El sujeto; que presentaba al menos un impacto de bala en el abdomen, fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo llevaron a recibir atención médica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

