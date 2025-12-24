  • 24° C
Arrasa fuego con vivienda en Pueblo Yaqui

Elementos del Departamento de Bomberos evitaron que el fuego se propagara a domicilios aledaños

Dic. 24, 2025
Un voraz incendio arrasó con una casa de madera y lámina de la colonia Vida Digna, en la Comisaría de Pueblo Yaqui.

El Departamento de Bomberos de Cajeme dio a conocer que los hechos sucedieron durante la tarde del martes, en calle Décima entre Jorge Valdez y las tierras de cultivo.

A pesar de que los "apagafuegos" atendieron el llamado de manera oportuna y evitaron que el fuego se propagara, las dos habitaciones y baño del inmueble, así como algunos muebles y electrodomésticos fueron consumidos por las llamas.

Cabe señalar que, durante el combate al fuego participaron cuatro elementos, empleando dos máquinas extintoras, además, no se tuvo reporte de personas lesionadas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

