Arrasa fuego con vivienda en Pueblo Yaqui

Un voraz incendio arrasó con una casa de madera y lámina de la colonia Vida Digna, en la Comisaría de Pueblo Yaqui.

El Departamento de Bomberos de Cajeme dio a conocer que los hechos sucedieron durante la tarde del martes, en calle Décima entre Jorge Valdez y las tierras de cultivo.

A pesar de que los "apagafuegos" atendieron el llamado de manera oportuna y evitaron que el fuego se propagara, las dos habitaciones y baño del inmueble, así como algunos muebles y electrodomésticos fueron consumidos por las llamas.

Cabe señalar que, durante el combate al fuego participaron cuatro elementos, empleando dos máquinas extintoras, además, no se tuvo reporte de personas lesionadas.