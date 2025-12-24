  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Dos lesionados en aparatoso accidente sobre la México 15

El choque ocurrió en el municipio de Navojoa

Dic. 24, 2025
Dos lesionados en aparatoso accidente sobre la México 15

DIARIO/GRUPO ISA

Dos camionetas participaron en un fuerte choque al transitar sobre la carretera Internacional México 15 durante la noche del martes.

La aparatosa colisión ocurrió en el municipio de Navojoa, específicamente en el entronque hacia la comunidad de Margarita.

Los vehículos siniestrados son una pick up Chevrolet Silverado y una NP300, la cuales, terminaron al lado del carril que conduce de norte a sur, volcadas y con severos daños.

Elementos de Bomberos y de Cruz Roja auxiliaron a un hombre y una mujer que salieron heridos durante la colisión, y los llevaron a un hospital en la ciudad de Navojoa, donde se reportan estables.

De los hechos, tomaron nota agentes de la Guardia Nacional división Caminos, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Intentan asesinarlo al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Intentan asesinarlo al sur de Ciudad Obregón

Diciembre 24, 2025

La víctima fue llevada a un hospital, donde recibió atención médica

Ataque armado en Las Haciendas deja un herido
Policiaca

Ataque armado en Las Haciendas deja un herido

Diciembre 24, 2025

La agresión sucedió durante la madrugada del miércoles, al oriente de Ciudad Obregón

Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas
Policiaca

Bomberos de Cajeme llaman a la ciudadanía a prevenir accidentes durante fiestas decembrinas

Diciembre 24, 2025

Los percances más comunes son cortos circuitos e incendios en cocinas