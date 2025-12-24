Dos lesionados en aparatoso accidente sobre la México 15

DIARIO/GRUPO ISA

Dos camionetas participaron en un fuerte choque al transitar sobre la carretera Internacional México 15 durante la noche del martes.

La aparatosa colisión ocurrió en el municipio de Navojoa, específicamente en el entronque hacia la comunidad de Margarita.

Los vehículos siniestrados son una pick up Chevrolet Silverado y una NP300, la cuales, terminaron al lado del carril que conduce de norte a sur, volcadas y con severos daños.

Elementos de Bomberos y de Cruz Roja auxiliaron a un hombre y una mujer que salieron heridos durante la colisión, y los llevaron a un hospital en la ciudad de Navojoa, donde se reportan estables.

De los hechos, tomaron nota agentes de la Guardia Nacional división Caminos, para los fines legales correspondientes.