  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Hallan a hombre asesinado junto a un local de eventos en Ciudad Obregón

La víctima fue localizada entre la maleza; podría tratarse del velador del sitio

Ago. 13, 2025
Hallan a hombre asesinado junto a un local de eventos en Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles, elementos de la Policía encontraron a un hombre sin vida en el Valle del Yaqui, al sur de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió poco antes de las 08:00 horas, en calle Kino, a unos 300 metros al norte de la calle 300, enseguida de un local de eventos.

La víctima fue localizada entre la maleza y la barda del local de eventos, y tras ser revisada por personal de Cruz Roja, se determinó que ya había dejado de existir.

imagen-cuerpo

Además de lo anterior, se estableció que el individuo, cuya identidad no fue revelada, tenía signos de violencia. De manera extraoficial trascendió que podría tratarse del velador del local de eventos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
En Hermosillo, imputan a exagente de la AMIC por delitos relacionados con la procuración y administración de justicia
Policiaca

En Hermosillo, imputan a exagente de la AMIC por delitos relacionados con la procuración y administración de justicia

Agosto 13, 2025

Roberto "N" era el encargado de dos elementos que el pasado 24 de mayo dispararon contra un particular; ellos siguen prófugos

Identifican a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Agosto 13, 2025

"El Chito" tenía 56 años de edad, y lo acribillaron cuando tripulaba una bicicleta

Localizan a ciudadano del Reino Unido extraviado en rancho de Agua Prieta
Policiaca

Localizan a ciudadano del Reino Unido extraviado en rancho de Agua Prieta

Agosto 13, 2025

El hombre de 70 años de edad fue hallado sano y salvo; estaba desaparecido desde el martes