Hallan a hombre asesinado junto a local de eventos de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles, elementos de la Policía encontraron a un hombre sin vida en el Valle del Yaqui, al sur de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió poco antes de las 08:00 horas, en calle Kino, a unos 300 metros al norte de la calle 300, enseguida de un local de eventos.

La víctima fue localizada entre la maleza y la barda del local de eventos; y tras ser revisada por personal de Cruz Roja, se determinó que ya había dejado de existir.

Además de lo anterior, se estableció que el individuo; cuya identidad no fue revelada, tenía signos de violencia. De manera extraoficial, trascendió que podría tratarse del velador del local de eventos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes, y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, para la autopsia de ley.