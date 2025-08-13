  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Hallan a hombre asesinado junto a local de eventos de Ciudad Obregón

La víctima fue localizada entre la maleza; podría tratarse del velador del sitio

Ago. 13, 2025
Hallan a hombre asesinado junto a local de eventos de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles, elementos de la Policía encontraron a un hombre sin vida en el Valle del Yaqui, al sur de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió poco antes de las 08:00 horas, en calle Kino, a unos 300 metros al norte de la calle 300, enseguida de un local de eventos.

La víctima fue localizada entre la maleza y la barda del local de eventos; y tras ser revisada por personal de Cruz Roja, se determinó que ya había dejado de existir.

imagen-cuerpo

Además de lo anterior, se estableció que el individuo; cuya identidad no fue revelada, tenía signos de violencia. De manera extraoficial, trascendió que podría tratarse del velador del local de eventos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes, y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Hallan a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan a hombre asesinado en Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón

Agosto 12, 2025

La víctima fue localizada en un baldío de la calle Chirahui; van 24 homicidios durante el mes de agosto

Vinculan a proceso a joven por intento de homicidio a policías en Sonora
Policiaca

Vinculan a proceso a joven por intento de homicidio a policías en Sonora

Agosto 12, 2025

Alberto Emmanuel disparó contra agentes municipales el pasado 6 de agosto en la colonia Casa Blanca

Detienen a hombre armado con machete en plaza comercial de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a hombre armado con machete en plaza comercial de Ciudad Obregón

Agosto 12, 2025

El sujeto de 31 años fue sorprendido por policías cuando intentaba entrar a un local