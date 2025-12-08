  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Homicidio en Cajeme: Dos mujeres sin vida tras ataque en colonia Libertad

Un grupo armado perpetró un ataque en un domicilio de Cajeme, resultando en la muerte de dos mujeres. La Fiscalía investiga el caso.

Dic. 08, 2025
Homicidio en Cajeme: Dos mujeres sin vida tras ataque en colonia Libertad

Un código rojo se activó la tarde de este lunes 8 de diciembre, que dejó un saldo de dos mujeres sin vida. El hecho violento se reportó en la colonia Libertad, con lo cual la cifra de homicidios en el mes de diciembre se eleva a ocho en el municipio de Cajeme.

De acuerdo a vecinos de la colonia, un grupo de sujetos armados se registraron al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río San Fernando y Río Tula de la citada colonia.

Las víctimas fueron identificadas de manera extraoficial como Silvia y Julissa, de entre 20 a 22 años de edad, quienes quedaron sin vida en el mismo sitio de la agresión. Por lo que los paramédicos de Cruz Roja no pudieron más que determinar que no contaban con signos vitales.

Al sitio también acudieron los agentes policiales que se encargaron de resguardar el área, a fin de que los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se encargaran de las acciones correspondientes, además del traslado de los cuerpos sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo).

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Crimen en Ciudad Obregón: hombre asesinado
Policiaca

Crimen en Ciudad Obregón: hombre asesinado

Diciembre 08, 2025

Ciudad Obregón es escenario de un crimen impactante: un hombre asesinado en la colonia Sonora. Las autoridades buscan esclarecer los hechos

Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam
Policiaca

Vinculan a proceso a José Antonio "N"; habría participado en asesinato de un hombre en Vícam

Diciembre 08, 2025

Los hechos sucedieron en febrero del 2024, cuando el acusado y otros hombres atacaron a balazos a la víctima

Decomisan más de 20 autos durante cateo en Agua Prieta
Policiaca

Decomisan más de 20 autos durante cateo en Agua Prieta

Diciembre 08, 2025

La mayoría de las unidades contaba con reporte de robo en el extranjero; también se incautaron carros blindados, y hasta un "monstruo"