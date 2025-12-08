Homicidio en Cajeme: Dos mujeres sin vida tras ataque en colonia Libertad

Un código rojo se activó la tarde de este lunes 8 de diciembre, que dejó un saldo de dos mujeres sin vida. El hecho violento se reportó en la colonia Libertad, con lo cual la cifra de homicidios en el mes de diciembre se eleva a ocho en el municipio de Cajeme.

De acuerdo a vecinos de la colonia, un grupo de sujetos armados se registraron al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río San Fernando y Río Tula de la citada colonia.

Las víctimas fueron identificadas de manera extraoficial como Silvia y Julissa, de entre 20 a 22 años de edad, quienes quedaron sin vida en el mismo sitio de la agresión. Por lo que los paramédicos de Cruz Roja no pudieron más que determinar que no contaban con signos vitales.

Al sitio también acudieron los agentes policiales que se encargaron de resguardar el área, a fin de que los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se encargaran de las acciones correspondientes, además del traslado de los cuerpos sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo).