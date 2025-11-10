Fuerte choque al norte de Ciudad Obregón

Elevadas pérdidas materiales, fue el saldo que dejó el choque entre dos vehículos registrado la tarde de este lunes al norte de Ciudad Obregón.

Fue poco antes de las 13:00 horas, cuando se registró el encontronazo en el cruce de las calles California y Tetabiate, en la colonia Quinta Díaz.

Los vehículos involucrados son una Chevrolet Equinox de color guinda, y un Mazda 3, del mismo color.

Se informó que, la camioneta transitaba sobre la California hacia el norte, cuando el sedán; que iba hacia el poniente, la embistió en el lateral izquierdo.

A causa del impacto, la Equinox volcó, mientras que el Mazda quedó con la parte frontal destrozada.

A pesar de que los daños fueron cuantiosos, no se reportaron personas lesionadas, por lo que solamente se requirió la presencia de agentes del Departamento de Tránsito Municipal, quienes tomaron nota de los hechos.