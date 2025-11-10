  • 24° C
Policiaca

Flota cadáver en el Canal Alto, al oriente de Ciudad Obregón

El hallazgo se hizo a unos 150 metros al sur de la calzada Francisco Villanueva

Nov. 10, 2025
Flota cadáver en el Canal Alto, al oriente de Ciudad Obregón

La mañana de este lunes, autoridades encontraron el cadáver de un hombre en las aguas del Canal Alto, al oriente de Ciudad Obregón.

El hallazgo se hizo a eso de las 11:00 horas, en el margen derecho del afluente, aproximadamente a unos 150 metros al sur de la calzada Francisco Villanueva.

Sobre el occiso, se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, de complexión regular y tez morena clara. Vestía pantalón negro, camisa a cuadros azules y blancos, y portaba únicamente un tenis de color negro.

El cuerpo; que se encontraba en estado de descomposición, fue recuperado por elementos del Departamento de Bomberos. Posteriormente, personal de la Fiscalía lo depositó en el vehículo de Servicio Médico Forense y lo llevó al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley.

Será mediante dicho procedimiento, como se establezcan las causas de su deceso, ya que a simple vista no se le apreciaban huellas de violencia. De igual modo, se harían las pesquisas necesarias para identificarlo.

