En SLRC, capturan a integrantes de célula delictiva

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en San Luis Río Colorado (SLRC), y detuvieron a dos integrantes de una célula delictiva relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia los Estados Unidos.

Al realizar trabajos de investigación, se identificaron los domicilios de dos sujetos, presuntamente dedicados al tráfico de metanfetamina o crystal, heroína, cocaína, armas y cartuchos, en San Luis Río Colorado, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes y un juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

Fue así que se desplegó un operativo simultáneo en los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, donde se detuvo a Abdel “N” de 63 años y a Miguel Ángel “N” de 32 años, se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, crystal, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.

Por lo anterior, a los detenidos se les informó sobre sus derechos; y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal, en tanto, los domicilios quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

Cabe mencionar que Abdel “N” cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones.