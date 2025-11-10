  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

En SLRC, capturan a integrantes de célula delictiva

Autoridades federales encabezaron un par de cateos, donde también se decomisaron se logró el aseguramiento de drogas, vehículos y armamento

Nov. 10, 2025
En SLRC, capturan a integrantes de célula delictiva

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en San Luis Río Colorado (SLRC),  y detuvieron a dos integrantes de una célula delictiva relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia los Estados Unidos.

Al realizar trabajos de investigación, se identificaron los domicilios de dos sujetos, presuntamente dedicados al tráfico de metanfetamina o crystal, heroína, cocaína, armas y cartuchos, en San Luis Río Colorado, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes y un juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

Fue así que se desplegó un operativo simultáneo en los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, donde se detuvo a Abdel “N” de 63 años y a Miguel Ángel “N” de 32 años, se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, crystal, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.

imagen-cuerpo

Por lo anterior, a los detenidos se les informó sobre sus derechos; y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal, en tanto, los domicilios quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

Cabe mencionar que Abdel “N” cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
En prisión preventiva sujeto acusado de desaparición en Ciudad Obregón
Policiaca

En prisión preventiva sujeto acusado de desaparición en Ciudad Obregón

Noviembre 09, 2025

En febrero, Jesús Emmanuel “N” habría privado de la libertad a otro hombre en la colonia Cajeme; dos meses después la víctima fue hallada sin vida

Hallan dos osamentas en Guaymas
Policiaca

Hallan dos osamentas en Guaymas

Noviembre 09, 2025

Los restos y prendas fueron entregados a personal de la Fiscalía, para las investigaciones correspondientes

Fallece joven motociclista en choque en la entrada a Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón
Policiaca

Fallece joven motociclista en choque en la entrada a Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón

Noviembre 09, 2025

Un sedán le habría cortado circulación a la liviana unidad, el conductor cayó al pavimento y sufrió serias lesiones que acabaron con su vida