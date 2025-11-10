Decomisan precursores para elaborar droga en San Luis Río Colorado

Personal del Ejército y la Guardia Nacional detuvo a dos personas, luego de hallar precursores para elaborar droga en el tráiler que conducían.

Lo anterior sucedió en un puesto de revisión de San Luis Río Colorado, donde los elementos inspeccionaron la unidad de carga que se dirigía a Tijuana, Baja California.

Entre el cargamento que llevaba el tráiler, los uniformados hallaron 5 bidones de plástico, que en total contenían 70 litros de precursor para elaborar metanfetamina.

Por tal motivo, el chofer y su acompañante fueron detenidos, y junto con el narcótico y camión quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones correspondientes.