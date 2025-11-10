  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Decomisan precursores para elaborar droga en San Luis Río Colorado

Las sustancias estaban ocultas en varios bidones de plástico, dentro de un tractocamión

Nov. 10, 2025
Decomisan precursores para elaborar droga en San Luis Río Colorado

Personal del Ejército y la Guardia Nacional detuvo a dos personas, luego de hallar precursores para elaborar droga en el tráiler que conducían.

Lo anterior sucedió en un puesto de revisión de San Luis Río Colorado, donde los elementos inspeccionaron la unidad de carga que se dirigía a Tijuana, Baja California.

Entre el cargamento que llevaba el tráiler, los uniformados hallaron 5 bidones de plástico, que en total contenían 70 litros de precursor para elaborar metanfetamina.

Por tal motivo, el chofer y su acompañante fueron detenidos, y junto con el narcótico y camión quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones correspondientes.  

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Flota cadáver en el Canal Alto, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Flota cadáver en el Canal Alto, al oriente de Ciudad Obregón

Noviembre 10, 2025

El hallazgo se hizo a unos 150 metros al sur de la calzada Francisco Villanueva

En SLRC, capturan a integrantes de célula delictiva
Policiaca

En SLRC, capturan a integrantes de célula delictiva

Noviembre 10, 2025

Autoridades federales encabezaron un par de cateos, donde también se decomisaron se logró el aseguramiento de drogas, vehículos y armamento

En prisión preventiva sujeto acusado de desaparición en Ciudad Obregón
Policiaca

En prisión preventiva sujeto acusado de desaparición en Ciudad Obregón

Noviembre 09, 2025

En febrero, Jesús Emmanuel "N" habría privado de la libertad a otro hombre en la colonia Cajeme; dos meses después la víctima fue hallada sin vida