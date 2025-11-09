En prisión preventiva sujeto acusado de desaparición en Ciudad Obregón

Por su probable responsabilidad por el delito de desaparición cometida por particulares agravada por haber fallecido la víctima, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús Emmanuel "N" de 33 años de edad.

Tras la ejecución de la orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el juez de Control determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el imputado.

Según la narrativa de los hechos, el pasado 17 de febrero, aproximadamente a las 10:00 horas, el imputado en compañía de dos personas más, irrumpió en el domicilio de la víctima, Francisco Javier "N", ubicado en la calle Sóstenes Rocha, en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón.

En el lugar, Jesús Emmanuel agredió a la víctima con un arma para someterlo, y posteriormente lo subió por la fuerza a un vehículo sedán oscuro, llevándoselo privado de su libertad con rumbo desconocido.

El imputado mantuvo oculto su paradero hasta el día 22 de febrero de 2025, cuando incluso pasó con la víctima por su casa a bordo de un vehículo, diciéndole a la madre que lo viera por última vez, siendo hasta el día 12 de abril de 2025, cuando sus restos óseos fueron localizados en un sitio de búsqueda.

El juez estimó necesaria la prisión preventiva justificada al considerar la gravedad del delito, la falta de arraigo y el riesgo procesal que el imputado representa para las víctimas indirectas, la sociedad y el desarrollo de la investigación.

Adicionalmente, se otorgaron cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo los datos de prueba