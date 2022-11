Falta capacidad en Semefo de Obregón

Varios cadáveres sin identificar han sido sepultados en la fosa común, ya que el Servicio Médico Forense ( Semefo ) en Ciudad Obregón no se encuentra en condiciones óptimas.

"La verdad no pueden estar mucho tiempo los cuerpos en resguardo, el Semefo de Cajeme no está en condiciones, lo que sí vemos que va en aumento es la fosa común porque ellos no tienen un lugar donde resguardar los cuerpos", mencionó Ana Castro.

La integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, dijo que además de contar con pocas gavetas para almacenar cadáveres, no se cuenta con una temperatura adecuada para poder conservarlos por largos periodos de tiempo.

ESPERA QUE LA SITUACIÓN MEJORE

Para contrarrestar esta problemática, comentó que siguen especializándose para la búsqueda de fosas clandestinas y restos óseos.

"Estuvimos en un taller el fin de semana pasado, vino gente de Estados Unidos y del Equipo Argentino de Antropología Forense, para darnos un taller y enseñarnos a reconocer huesos, y cómo trabajar con Fiscalía y las organizaciones que nos apoyan", expresó Ana Castro, quien finalizó diciendo que espera que la situación mejore con la llegada del Centro de Identificación Humana.