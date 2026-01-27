  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Fallece mujer baleada al poniente de Ciudad Obregón

La fémina de 51 años de edad murió cuando se encontraba bajo observación médica en un hospital

Ene. 27, 2026
Fallece mujer baleada al poniente de Ciudad Obregón

Durante los últimos minutos del lunes, dejó de existir la mujer que fue víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.

Se trata de María del Carmen O. P., de 51 años de edad, quien, como oportunamente se dio a conocer, fue agredida cuando se hallaba en una vivienda ubicada en calle Antonio Caso y Cedreña, al poniente de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron poco después de las 21:00 horas, y personal de Cruz Roja se encargó de auxiliar a la mujer y trasladarla al hospital, mientras que personal de la Fiscalía y corporaciones policiacas realizaban las indagatorias.

A eso de las 23:40 horas, María del Carmen falleció mientras se encontraba en el nosocomio, al no superar las heridas que le ocasionaron las balas en el pecho y otras partes del cuerpo. Sus restos fueron llevados al anfiteatro de la Fiscalía Estatal, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Imputan a Alejandra Guadalupe “N” por intento de feminicidio en Nogales
Policiaca

Imputan a Alejandra Guadalupe “N” por intento de feminicidio en Nogales

Enero 27, 2026

La joven agredió a otra mujer con un objeto punzocortante, ocasionándole heridas graves

Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme
Policiaca

Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme

Enero 27, 2026

El muchacho de 25 años fue hallado sin vida en la calle Rosendo Montiel

En Empalme, interceptan tráiler que transportaba armamento y vehículos
Policiaca

En Empalme, interceptan tráiler que transportaba armamento y vehículos

Enero 27, 2026

El chofer de la unidad de carga, así como el material decomisado, fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público