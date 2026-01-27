Fallece mujer baleada al poniente de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante los últimos minutos del lunes, dejó de existir la mujer que fue víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.

Se trata de María del Carmen O. P., de 51 años de edad, quien, como oportunamente se dio a conocer, fue agredida cuando se hallaba en una vivienda ubicada en calle Antonio Caso y Cedreña, al poniente de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron poco después de las 21:00 horas, y personal de Cruz Roja se encargó de auxiliar a la mujer y trasladarla al hospital, mientras que personal de la Fiscalía y corporaciones policiacas realizaban las indagatorias.

A eso de las 23:40 horas, María del Carmen falleció mientras se encontraba en el nosocomio, al no superar las heridas que le ocasionaron las balas en el pecho y otras partes del cuerpo. Sus restos fueron llevados al anfiteatro de la Fiscalía Estatal, para la autopsia de ley.