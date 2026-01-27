Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), fue identificado el hombre que murió durante la madrugada del lunes, tras ser atacado a balazos en la zona noreste de Ciudad Obregón.

Se trata de José David G. R. de 25 años de edad, a quien las autoridades localizaron poco antes de las 03:00 horas, en la calle Rosendo Montiel entre bulevar Abelardo L. Rodríguez e Ignacio López Rayón, frente a la colonia Cajeme.

De manera extraoficial, trascendió que el joven habría llamado al 911 para reportar que estaba herido; sin embargo, cuando autoridades y cuerpos de emergencia arribaron al lugar, ya había dejado de existir.