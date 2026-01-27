  • 24° C
Policiaca

Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme

El muchacho de 25 años fue hallado sin vida en la calle Rosendo Montiel

Ene. 27, 2026
Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme

Ante personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), fue identificado el hombre que murió durante la madrugada del lunes, tras ser atacado a balazos en la zona noreste de Ciudad Obregón.

Se trata de José David G. R. de 25 años de edad, a quien las autoridades localizaron poco antes de las 03:00 horas, en la calle Rosendo Montiel entre bulevar Abelardo L. Rodríguez e Ignacio López Rayón, frente a la colonia Cajeme.

De manera extraoficial, trascendió que el joven habría llamado al 911 para reportar que estaba herido; sin embargo, cuando autoridades y cuerpos de emergencia arribaron al lugar, ya había dejado de existir.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

