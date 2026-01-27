  • 24° C
Policiaca

En Empalme, interceptan tráiler que transportaba armamento y vehículos

El chofer de la unidad de carga, así como el material decomisado, fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público

Ene. 27, 2026
Más de 17 mil cartuchos para arma de fuego, así como tres vehículos y un tráiler, fueron decomisados durante un operativo de la Secretaría de Marina.

El despliegue ocurrió en las inmediaciones de Empalme; y participaron agentes de la Policía Estatal, así como elementos de Seguridad Pública del referido municipio. tractocamión acoplado a un semirremolque, mismo que fue revisado.

Al interior del compartimiento de carga se localizaron tres automóviles, además de 15 cajas con mil cartuchos para arma de fuego de calibre 7.62x39 milímetros; y 2 cajas con 1350 cartuchos cada una, de calibre 5.56x45.

Todo el material, además del chofer de la unidad de carga, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

