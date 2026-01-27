En Empalme, interceptan tráiler que transportaba armamento y vehículos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Más de 17 mil cartuchos para arma de fuego, así como tres vehículos y un tráiler, fueron decomisados durante un operativo de la Secretaría de Marina.

El despliegue ocurrió en las inmediaciones de Empalme; y participaron agentes de la Policía Estatal, así como elementos de Seguridad Pública del referido municipio. tractocamión acoplado a un semirremolque, mismo que fue revisado.

Al interior del compartimiento de carga se localizaron tres automóviles, además de 15 cajas con mil cartuchos para arma de fuego de calibre 7.62x39 milímetros; y 2 cajas con 1350 cartuchos cada una, de calibre 5.56x45.

Todo el material, además del chofer de la unidad de carga, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.