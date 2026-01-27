Imputan a Alejandra Guadalupe "N" por intento de feminicidio en Nogales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Alejandra Guadalupe "N", por agredir de manera directa e intencional a otra mujer, en la ciudad de Nogales.

En audiencia inicial, tras la orden de aprehensión ejecutada, el Agente del Ministerio Público formuló imputación por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, en un domicilio ubicado en la calle San José, colonia Lomas de Anza.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos, la imputada presuntamente se introdujo sin consentimiento al domicilio referido, empleando violencia en las cosas y portando un objeto punzocortante, con el cual agredió de manera directa e intencional a la víctima, causándole diversas lesiones que ponen en peligro la vida y que tardan más de quince días en sanar.

La conducta fue realizada con la intención de privar de la vida a la mujer, sin que ello se consumara debido a la intervención de una tercera persona.