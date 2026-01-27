  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Imputan a Alejandra Guadalupe "N" por intento de feminicidio en Nogales

La joven agredió a otra mujer con un objeto punzocortante, ocasionándole heridas graves

Ene. 27, 2026
Imputan a Alejandra Guadalupe "N" por intento de feminicidio en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación por el delito de feminicidio en grado de tentativa a Alejandra Guadalupe "N", por agredir de manera directa e intencional a otra mujer, en la ciudad de Nogales.

En audiencia inicial, tras la orden de aprehensión ejecutada, el Agente del Ministerio Público formuló imputación por hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, en un domicilio ubicado en la calle San José, colonia Lomas de Anza.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos, la imputada presuntamente se introdujo sin consentimiento al domicilio referido, empleando violencia en las cosas y portando un objeto punzocortante, con el cual agredió de manera directa e intencional a la víctima, causándole diversas lesiones que ponen en peligro la vida y que tardan más de quince días en sanar.

La conducta fue realizada con la intención de privar de la vida a la mujer, sin que ello se consumara debido a la intervención de una tercera persona.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme
Policiaca

Identifican a joven acribillado frente a la colonia Cajeme

Enero 27, 2026

El muchacho de 25 años fue hallado sin vida en la calle Rosendo Montiel

Fallece mujer baleada al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Fallece mujer baleada al poniente de Ciudad Obregón

Enero 27, 2026

La fémina de 51 años de edad murió cuando se encontraba bajo observación médica en un hospital

En Empalme, interceptan tráiler que transportaba armamento y vehículos
Policiaca

En Empalme, interceptan tráiler que transportaba armamento y vehículos

Enero 27, 2026

El chofer de la unidad de carga, así como el material decomisado, fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público