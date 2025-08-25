Encarcelan a Kevin Enrique “N” por homicidio registrado en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de Kevin Enrique “N”, de 20 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Francisco “N”, de 46 años.

Derivado de actos de investigación, se estableció que el 27 de octubre de 2024; entre las 2:00 y 2:30 horas, el imputado arribó en compañía de otro masculino al domicilio ubicado en las calles Tepeyac y Aquiles Serdán, colonia Villa de las Flores, al poniente de Ciudad Obregón.

En el lugar se encontraba la víctima, quien fue tomada por sorpresa sin posibilidad de defenderse, y siendo superado en número.

Los agresores realizaron disparos que causaron lesiones mortales a Francisco “N”, privándolo de la vida de manera violenta, conducta que quedó acreditada en la carpeta de investigación como un hecho doloso.

Durante la audiencia inicial derivada de la ejecución de orden de aprehensión, el juez de control calificó de legal la detención y escuchó la formulación de imputación por parte del Ministerio Público.

El señalado se reservó su derecho a declarar, en tanto que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para la resolución sobre la vinculación a proceso; y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.