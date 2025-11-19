En Nogales, capturan a dos por privación ilegal de la libertad

Derivado de los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), fueron formulados cargos en contra de Emir Francisco “N” alias “El Tocino”, y Noé Irán “N” alias “El Chapo Barbas”; ambos de 28 años, por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de un hombre que tenía 22 años al momento de los hechos, en Nogales.

El juez impuso prisión preventiva justificada, quedando pendiente la resolución sobre la vinculación a proceso de los imputados al apegarse al término constitucional.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron la madrugada del 6 de octubre de 2024, cuando la víctima se encontraba en un establecimiento ubicado en la intersección de Adolfo Ruiz Cortines, Circunvalación y Niños Héroes, en la colonia Centro.

Hasta ese lugar arribaron los imputados, quienes portaban objetos con apariencia de armas de fuego y, mediante amenazas e intimidaciones, obligaron al afectado a acompañarlos a pie.

La víctima fue trasladada hasta una vivienda situada en una loma de la colonia Héroes, donde permaneció retenida contra su voluntad; al sitio llegó posteriormente Emir Francisco “N” junto con otro sujeto; el primero, portando un objeto con características de arma de fuego, presuntamente golpeó en la cabeza a la víctima, mientras que el otro individuo le colocó esposas y ambos continuaron agrediéndolo físicamente.

El afectado permaneció privado de la libertad hasta que logró salir del domicilio por sus propios medios.