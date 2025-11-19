  • 24° C
Policiaca

Atacan a conductor en gasolinera de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón

La víctima presuntamente repelió el ataque; y logró conducir hasta el Seguro Social, donde pidió ayuda

Nov. 19, 2025
El lugar de los hechos fue custodiado por policías, mientras se realizaban las indagatorias (Fotos: Roke Arballo)
El arribo de una camioneta tiroteada al área de Urgencias del Seguro Social puso en jaque a personal médico, así como a autoridades y personal investigador durante la mañana del miércoles.

Fue a eso de las 10:40 horas, cuando una vagoneta GMC Terrain de color dorado arribó a las instalaciones ubicadas en calle Guerrero y Sahuaripa.

Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Miguel Ángel alias "El Zorrillo" de aproximadamente 50 años de edad, condujo desde la Comisaría de Providencia, luego de ser atacado a balazos.

EL ATENTADO

El ataque ocurrió precisamente en la gasolinera ubicada sobre la calle Base y Vicente Guerrero, al poniente de Ciudad Obregón.

Los primeros informes apuntan a que "El Zorrillo" tripulaba la camioneta, cuando se le emparejó un motociclista, quien comenzó a dispararle.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima habría logrado repeler la agresión, antes de emprender su camino al hospital.

En cuanto al gatillero, abandonó la motocicleta y se retiró a pie, internándose entre el monte que abunda en ese sector; y aunque se desplegó un intenso operativo en la zona, no fue ubicado.

REPORTAN HALLAZGO DE ARMA

La zona donde ocurrió el ataque, quedó bajo resguardo policiaco y militar, en tanto que personal de la Fiscalía realizaba las indagatorias pertinentes.

Lo mismo sucedió en el área de Urgencias del IMSS, donde fue minuciosamente revisada la camioneta de la víctima, donde se encontró un arma larga, que fue asegurada.

En cuanto al afectado, fue puesto bajo observación médica y custodia policiaca, pues sería sujeto a investigación, ya que cuenta con antecedentes penales por delitos como abigeato, robo de maquinaria, abuso de confianza y narcomenudeo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

