  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 19 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Chocan en céntrico crucero de Ciudad Obregón

El incidente dejó como saldo elevadas pérdidas materiales; no se reportaron heridos

Nov. 19, 2025
La mañana de este miércoles, dos vehículos colisionaron en un problemático crucero de la colonia Centro, situación que movilizó a las autoridades.

El incidente ocurrió poco después de las 09:00 horas, en calle Tabasco y Allende, en Ciudad Obregón; cuando un sedán Kia K-4 de color verde y modelo reciente intentó ganarle el paso a un Nissan Tiida de color guinda.

El primer auto transitaba sobre la Allende hacia el poniente, mientras que el segundo; que tenía preferencia de paso, se desplazaba hacia el sur por la Tabasco.

A causa del impacto, el Tiida quedó con el frente destrozado, mientras que el otro sedán presentó daños en el lateral derecho.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de lo ocurrido, con el objetivo de fincar responsabilidades; y debido a que no se reportaron heridos, no fue necesario que intervinieran paramédicos.

UN CRUCE PROBLEMÁTICO

El crucero donde ocurrieron los hechos ha sido escenario de múltiples accidentes viales, por lo que, a inicios del mes de marzo, se habían instalado altos de cortesía. Posteriormente se convirtieron en boyas o “topes” para quienes circulan sobre la calle Allende, volviendo a tener preferencia los vehículos que transitan sobre la calle Tabasco

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

