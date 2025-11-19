Chocan en céntrico crucero de Ciudad Obregón

La mañana de este miércoles, dos vehículos colisionaron en un problemático crucero de la colonia Centro, situación que movilizó a las autoridades.

El incidente ocurrió poco después de las 09:00 horas, en calle Tabasco y Allende, en Ciudad Obregón; cuando un sedán Kia K-4 de color verde y modelo reciente intentó ganarle el paso a un Nissan Tiida de color guinda.

El primer auto transitaba sobre la Allende hacia el poniente, mientras que el segundo; que tenía preferencia de paso, se desplazaba hacia el sur por la Tabasco.

A causa del impacto, el Tiida quedó con el frente destrozado, mientras que el otro sedán presentó daños en el lateral derecho.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota de lo ocurrido, con el objetivo de fincar responsabilidades; y debido a que no se reportaron heridos, no fue necesario que intervinieran paramédicos.

UN CRUCE PROBLEMÁTICO

El crucero donde ocurrieron los hechos ha sido escenario de múltiples accidentes viales, por lo que, a inicios del mes de marzo, se habían instalado altos de cortesía. Posteriormente se convirtieron en boyas o “topes” para quienes circulan sobre la calle Allende, volviendo a tener preferencia los vehículos que transitan sobre la calle Tabasco