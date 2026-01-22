  • 24° C
Policiaca

En Nogales, aseguran 15 mil litros de huachicol durante cateo

En el inmueble también se aseguraron contendores, camiones y una cisterna

Ene. 22, 2026
Como resultado de una diligencia de cateo al norte de Sonora, autoridades federales decomisaron combustible de dudosa procedencia, así como equipamiento para su distribución.

El procedimiento judicial ocurrió en el municipio de Nogales; y participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, en el lugar se decomisaron 15 mil litros de huachicol, cuatro motobombas, 17 contenedores, una cisterna y seis tractocamiones.

Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargaría de las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

