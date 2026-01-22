En Nogales, aseguran 15 mil litros de huachicol durante cateo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como resultado de una diligencia de cateo al norte de Sonora, autoridades federales decomisaron combustible de dudosa procedencia, así como equipamiento para su distribución.

El procedimiento judicial ocurrió en el municipio de Nogales; y participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como personal de la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, en el lugar se decomisaron 15 mil litros de huachicol, cuatro motobombas, 17 contenedores, una cisterna y seis tractocamiones.

Todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargaría de las investigaciones correspondientes.