Policiaca

“El Rulas” es vinculado a proceso por ataque con machete en SLRC

En diciembre de 2025, el joven de 25 años habría agredido a otro sujeto, en la colonia Mezquite

Ene. 22, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Raúl Antonio “N”, alias “El Rulas”, de 25 años, por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, en agravio de Miguel Alberto “N”, de 29, en San Luis Río Colorado (SLRC).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2025, en un domicilio ubicado en la colonia Mezquite, donde el imputado habría agredido de manera sorpresiva a la víctima utilizando un machete, sin darle oportunidad de defenderse.

La agresión provocó diversas lesiones en la cabeza y extremidades de la víctima; no obstante, no logró privarla de la vida debido a las acciones defensivas y a la intervención oportuna de un tercero, lo que permitió que la víctima lograra ponerse a salvo.

“El Rulas” fue capturado el pasado 18 de enero, con base a una orden de aprehensión, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

