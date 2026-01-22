  • 24° C
Policiaca

Capturan a tipo con droga al sur de Ciudad Obregón

Héctor Fernando "N" fue detectado en la colonia Constitución; traía varios envoltorios con cristal

Ene. 22, 2026
Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, detuvieron a una persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

Los hechos ocurrieron en la calle Michoacán y bulevar Ramírez, en la colonia Constitución, al sur de Ciudad Obregón, donde los agentes interceptaron al individuo en cuestión. Durante una inspección, le encontraron 21 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada de color blanco, con características similares a la droga conocida como cristal.

Por tal motivo, Héctor Fernando "N", de 37 años de edad, fue detenido por la presunta comisión de delito contra la salud y puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

