Capturan a tipo con droga al sur de Ciudad Obregón

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, detuvieron a una persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

Los hechos ocurrieron en la calle Michoacán y bulevar Ramírez, en la colonia Constitución, al sur de Ciudad Obregón, donde los agentes interceptaron al individuo en cuestión. Durante una inspección, le encontraron 21 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada de color blanco, con características similares a la droga conocida como cristal.

Por tal motivo, Héctor Fernando "N", de 37 años de edad, fue detenido por la presunta comisión de delito contra la salud y puesto a disposición de la autoridad competente para el seguimiento legal correspondiente.