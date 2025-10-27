Dueño de centro canino en Hermosillo es vinculado a proceso por maltrato animal en el caso "Nena"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Alán "N", propietario de un centro de adiestramiento y hotel canino en Hermosillo, por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad animal.

El caso ha provocado una ola de indignación entre la ciudadanía y en redes sociales, donde la exigencia de justicia para los animales se ha hecho cada vez más fuerte.

DIFUNDEN VIDEO DEL CASO "NENA"

Rescata AMIC 30 caninos de centro de adiestramiento en #Hermosillo por posible maltrato animal



La @FGJES informó que, con apoyo de la Policía Municipal, realizó un cateo en la colonia Las Vistas tras denuncias de maltrato animal difundidas en redes sociales.



Del inmueble que... pic.twitter.com/zmjztNiEEf — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 11, 2025

La investigación inició tras la difusión de un video el pasado 9 de octubre, en el que se observa a un empleado del establecimiento levantando del cuello con una correa a una perra identificada como "Nena", de raza pastor alemán.

Las imágenes, compartidas miles de veces, mostraron un acto evidente de crueldad que generó repudio social y llevó a las autoridades a intervenir de inmediato.

Al día siguiente, el 10 de octubre, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Contra Animales ejecutó una orden de cateo en el inmueble ubicado en la colonia Las Vistas.

RESCATAN A 31 PERROS DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN HERMOSILLO

Durante el operativo se aseguraron las instalaciones y fueron rescatados 31 perros, entre ellos "Nena", quien presentó lesiones leves e inflamación en el cuello, compatibles con lo visto en el video.

Las diligencias revelaron que el lugar operaba bajo condiciones de hacinamiento y con prácticas de castigo físico hacia los animales.

La Fiscalía acreditó que el propietario actuó con negligencia al no supervisar ni garantizar un trato digno a los perros bajo su resguardo, incumpliendo lo establecido en el Código Penal del Estado de Sonora en materia de bienestar animal.

VINCULAN A PROCESO A DUEÑO Y CONTINÚA BÚSQUEDA DE EMPLEADO

En audiencia, el Ministerio Público formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso contra Alán "N", a quien el juez impuso medidas cautelares en libertad y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Las autoridades continúan la búsqueda del empleado que aparece en el video. Este caso ha reavivado el debate sobre la urgencia de castigos más severos para quienes maltraten animales y la necesidad de reforzar la cultura de respeto hacia ellos.

La FGJES reiteró su compromiso de garantizar su protección como seres vivos que sienten y merecen un trato digno.