Policiaca

Detienen a uno por tentativa de homicidio en Ciudad Obregón

El hombre habría atacado a un sujeto en la colonia Luis Echeverría; no logró su cometido debido a que se le descompuso el arma

Oct. 10, 2025
Debido a su probable responsabilidad en la tentativa de homicidio en perjuicio de David Alonso "N", la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso en contra de Demis Elier "N", a quien además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, fue el pasado 29 de agosto de este año que el imputado agredió a la víctima en una vivienda de la calle Emiliano Zapara de la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón, donde disparó en repetidas ocasiones contra el afectado.

A consecuencia de esto, la víctima sufrió de lesiones que pusieron en riesgo su vida, sin embargo, el imputado no logró privar de la vida al perjudicado debido a que su arma presentó una descompostura, a lo que se suma la oportuna atención médica que recibió la víctima.

Tras la investigación de los hechos, se determinó la identidad del probable responsable y se solicitó una orden de aprehensión, misma que el juez otorgó y fue ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes lo pusieron a disposición de la autoridad pertinente.

Ya en audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación, presentó los datos de prueba con los que se contaba y obtuvo del juez el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A este punto, el caso se encuentra en una etapa de investigación complementaria, para la cual se determinó un plazo de 4 meses.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

