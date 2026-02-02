Detienen a presunto feminicida en Pueblo Yaqui

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A disposición del Ministerio Público, fue puesto un hombre de 43 años de edad, acusado de feminicidio en contra de su pareja sentimental.

Se trata de Sergio G. T., quien fue detenido durante la madrugada del domingo por elementos de la Agencia Ministerial de investigación Criminal (AMIC) de la Base Operativa de la Comisaría de Pueblo Yaqui.

El individuo en cuestión habría privado de la vida a golpes a su pareja sentimental; identificada como Alma Margarita C. T., o "Magui", de 33 años de edad.

Dicho crimen sucedió en la vivienda que ambos habitaban, ubicada en calle Leonardo Magaña entre Pascual Ayón y Maximiliano R. López, en la colonia Campestre del referido asentamiento humano.

Vecinos de ese sector fueron los que alertaron a las autoridades, al escuchar los gritos de auxilio de la fémina.

Cuando los agentes policiacos y personal de Cruz Roja arribaron al lugar, Margarita ya había dejado de existir a causa de las severas lesiones que presuntamente le ocasionó Sergio, a quien los ministeriales capturaron durante un operativo en atención al llamado de emergencia.