Detienen a cinco durante operativos de la Policía Municipal

En operativos coordinados entre la Policía Muncipal y elementos de la Secretaría de Marina, se logró la detención de cinco personas durante distintos operativos realizados el fin de semana en Ciudad Obregón.

Primero, en un supermercado en la colonia La Reforma, agentes municipales atendieron un reporte de robo. En el lugar fue detenido Julio César "N", de 48 años de edad, quien fue sorprendido intentando sustraer sin pagar varios productos alimenticios.

Posteriormente, en la colonia Primavera, los oficiales detuvieron a Javier "N", de 53 años, quien conducía una motocicleta Italika a exceso de velocidad. Al verificar el número de serie en la base de datos de Plataforma México, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo desde junio de 2025. El sujeto fue detenido y turnado ante la autoridad correspondiente por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

En otro hecho, en las inmediaciones de la colonia Puente Real, oficiales municipales lograron la detención de Martín "N", de 45 años, tras recibir un reporte al número de emergencias 911 que señalaba la venta de droga en la zona. Durante una inspección, se le aseguraron 15 envoltorios con sustancia granulada con características similares al crystal, por lo que fue detenido por la probable comisión de delitos contra la salud.

Finalmente, en la colonia Urbi Villas del Rey, durante un recorrido de, se logró la detención de una pareja que circulaba en motocicleta sin casco de seguridad. Durante la inspección, se les encontraron seis envoltorios de plástico con sustancia granulada similar al "crystal", motivo por el cual ambas personas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.