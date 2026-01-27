Un detenido por caso de homicidio de Marcos "N"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con relación al homicidio de Marcos "N", ocurrido el pasado 18 de enero en la colonia Las Torres en Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que, como resultado de las investigaciones, se ejecutó una orden de aprehensión en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en contra de una persona relacionada con los hechos, quien fue detenido con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad.

El detenido será puesto a disposición del Juez correspondiente, a fin de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora añadió que, como parte de las diligencias para el esclarecimiento del caso, este martes se realizaron dos cateos. El primero se llevó a cabo en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde fue asegurado un equipo de videovigilancia. El segundo cateo se realizó en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Puente Real, de Ciudad Obregón, relacionado con el hoy detenido, en el cual se aseguró un vehículo todo terreno tipo Razer, modelo 2018, que cuenta con reporte de robo en Phoenix, Arizona.

De igual manera, se informó que el pasado 23 de enero fue asegurado un vehículo marca Mercedes Benz, modelo CLA 200, utilizado por el homicida el día de los hechos y con el cual, durante su huida, arrolló el cuerpo sin vida de la víctima, situación que quedó registrada en un video difundido en redes sociales y que forma parte de la investigación.