Macabro hallazgo: Localizan cuerpo desmembrado

  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
Policiaca

El hallazgo fue reportado en calles de la colonia Real del Arco

Oct. 27, 2025
Vecinos de la calle Cuitláhuac, en el tramo comprendido por las vialidades Londres y Vicente Guerrero, de la colonia Arcos del Real ubicada al poniente de Ciudad Obregón fueron testigos del hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en una cobija.

Fue alrededor de las 20:30 horas de este lunes 27 de octubre, cuando se tuvo conocimiento del hallazgo, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, se suscitó cuando se percataron de la presencia de un bulto tirado en la acera poniente de la citada vialidad, por lo que se dio aviso de inmediato a las autoridades.

Sobre la víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, se supo que estaba desmembrada, envuelta en una cobija; además, a un costado se encontraba una bolsa plástica de color negro y una cartulina con un mensaje, por lo cual será competencia de las autoridades realizar la investigación correspondiente.

imagen-cuerpo

Elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina, además de policías estatales y municipales, se encargaron de resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaba una minuciosa búsqueda de indicios en la zona.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

