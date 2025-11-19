Código rojo: ataque armado en la colonia Cajeme deja una víctima

El reporte de detonaciones de arma de fuego generó intensa movilización policiaca durante la tarde de este miércoles en la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón.

Las corporaciones policiacas atendieron el llamado poco después de las 18:00 horas, en calle Felipe Ángeles y Aquiles Serdán, al noreste de Ciudad Obregón.

Los primeros informes indicaban que en el lugar había una persona herida; sin embargo, cuando llegaron los agentes y personal de Cruz Roja, la víctima ya había perdido la vida.

El occiso fue identificado como Fernando M. C., alias "El Calaco" de 33 años de edad.

En apego a los protocolos, la zona fue resguardada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaba la búsqueda y recolección de indicios.

Posteriormente, los restos de Fernando fueron llevados al área de Medicina Legal de la FGJES, donde les practicarían la autopsia.

En cuanto a los homicidas, lograron escapar a pesar de que policías y militares "peinaron" la zona.