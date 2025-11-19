Capturan a motociclista armado al sur de Ciudad Obregón

En posesión de una pistola de calibre 9 milímetros, fue como elementos policiacos capturaron a un joven, durante un operativo en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón.

Se trata de Miguel "N" de 19 años de edad, quien fue detectado el miércoles a mediodía, durante un operativo desplegado por la Policía Municipal, con apoyo de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina.

El joven viajaba en una motocicleta Italika FT150 de color negro con rojo, cuando los agentes le marcaron el alto.

Al percatarse de su actitud sospechosa, procedieron a realizarle una inspección, mediante la cual le detectaron el arma, abastecida con doce cartuchos útiles.

Por tal motivo, Miguel fue trasladado a la Jefatura de Policía Municipal; y después de hacer el papeleo correspondiente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que el arma confiscada.