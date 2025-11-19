  • 24° C
Policiaca

Capturan a motociclista armado al sur de Ciudad Obregón

El joven de 19 años de edad fue detectado en un operativo mixto, en las inmediaciones de la colonia Sonora

Nov. 19, 2025
En posesión de una pistola de calibre 9 milímetros, fue como elementos policiacos capturaron a un joven, durante un operativo en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón.

Se trata de Miguel "N" de 19 años de edad, quien fue detectado el miércoles a mediodía, durante un operativo desplegado por la Policía Municipal, con apoyo de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina.

El joven viajaba en una motocicleta Italika FT150 de color negro con rojo, cuando los agentes le marcaron el alto.

Al percatarse de su actitud sospechosa, procedieron a realizarle una inspección, mediante la cual le detectaron el arma, abastecida con doce cartuchos útiles.

Por tal motivo, Miguel fue trasladado a la Jefatura de Policía Municipal; y después de hacer el papeleo correspondiente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, al igual que el arma confiscada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

