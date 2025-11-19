Acusan a Carlos "N" de fraude; simuló la venta de un domicilio en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Carlos "N", de 30 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico, cometido en perjuicio de la víctima, un hombre de 42 años.

La resolución judicial se dictó luego de que el juez acogiera los argumentos de la Fiscalía, vinculando a proceso al imputado; asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las indagatorias establecen que el imputado, a través de un negocio de venta de inmuebles, se dedicaba a ofrecer al público esquemas para adquirir propiedades, incluyendo la venta de derechos litigiosos de bienes adjudicados por instituciones bancarias, haciendo creer al ofendido que su actividad era legítima.

El hecho concreto ocurrió el 15 de agosto de 2024 en un domicilio de la colonia Centro de Hermosillo, donde se encuentra una Notaría Pública. En ese lugar, Carlos "N" y sus cómplices citaron al ofendido, Javier Alfonso "N", para supuestamente firmar los papeles de un inmueble ubicado en un residencial en la capital, cuyo costo total era de 3 millones 200 mil pesos.

Mediante engaños, le hicieron creer que con esa cantidad adquiriría la propiedad; sin embargo, los documentos que el ofendido firmó solo correspondían a un contrato de prestación de servicios inmobiliarios y corretaje, y no a la compraventa del inmueble, el cual nunca estuvo a disposición real de los imputados para su venta.