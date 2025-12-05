Cobra violencia tres vidas más en Cajeme

Dos hombres y una mujer fueron privados de la vida en un par de ataques armados registrados al poniente de la cabecera municipal de Cajeme.

El primer suceso ocurrió poco antes de las 20:00 horas del jueves, afuera de una vivienda ubicada en calle de la Rioja y Málaga, en Urbi Villa del Real.

En ese lugar, fue acribillado un hombre de aproximadamente 78 años de edad, identificado como Juan, alias "El Tartas".

Personal de Cruz Roja fue quien confirmó que había dejado de existir a causa de las múltiples lesiones que le ocasionaron los proyectiles.

Transcurrieron poco más de tres horas, cuando nuevamente se movilizaron elementos de la Policía al reportarse otro ataque, ahora en el ejido Francisco I. Madero o Campo 30, del Valle del Yaqui.

El violento episodio ocurrió en la calle Roberto Cervantes y Miguel Villalón, y el saldo fue de dos personas sin vida, identificadas como Luis Alberto V. S. de 30 años de edad y Leslie Yarahi C. M. de 32.

La mujer fue localizada frente a un domicilio de la zona, mientras que el masculino, se encontraba en el patio trasero del inmueble.

De acuerdo con los indicios balísticos hallados en la escena, para cometer el doble homicidio se utilizó un rifle AR-15, de calibre .223.

De ambos casos, tomó nota personal de la Fiscalía del Estado, instancia que también se encargó de la recolección de evidencias, así como del traslado de los cuerpos al anfiteatro, donde les practicarían la autopsia de ley.