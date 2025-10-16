Fuerte Accidente Vehicular en Calle Allende de Ciudad Obregón

La mañana de este jueves, residentes de la colonia Del Valle, ubicada al norte de Ciudad Obregón, fueron testigos de un fuerte accidente sobre la calle Allende, a escasos metros de la calle California. Tras el impacto de dos unidades, una de estas volcó, derivando en cuantiosos daños.

Fue cerca de las 11:30 horas, cuando, de acuerdo a testigos del percance, un vehículo color rojo, tipo sedán de la marca Honda, transitaba de poniente a oriente e impactó a otro carro color gris, modelo Aveo, que se encontraba estacionado, lo que ocasionó que se volcara.

Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora de la unidad solo presentó lesiones superficiales; misma que fue valorada por paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron de manera oportuna al lugar. Asimismo, personal de Tránsito Municipal se apersonó en el sitio para tomar nota de los hechos y elaborar el Informe Policial Homologado para el deslinde de responsabilidades.