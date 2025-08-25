  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 25 De Agosto Del 2025
Policiaca

Accidente vehicular deja cuantiosos daños materiales

El percance donde participaron cuatro carros, se registró sobre la calle 200

Ago. 25, 2025
Alrededor de las 17:30 horas de la jornada de este lunes, se registró un llamado a los paramédicos de la delegación de la Cruz Roja de la localidad, luego de que en la colonia Centro se suscitara un percance vehicular que dejó como saldo daños materiales y un par de lesionados no de gravedad.

De acuerdo a información en el lugar, el accidente ocurrió en el cruce de las calles Chihuahua y bulevar Rodolfo Elías Calles, cuando el conductor de una camioneta tipo pickup que transitaba de poniente a oriente, presuntamente no respetó el señalamiento de alto impactando a un carro tipo sedán que circulaba de sur a norte, ocasionando que otras dos unidades chocaran por alcance.

En el lugar no se reportaron víctimas de gravedad, pero si dos menores que presentaron algunos golpes, por lo cual se solicitó la presencia de Cruz Roja, quienes desde su arribo se avocaron a realizar las revisiones de emergencia, y posteriormente trasladarlos por atención médica específica a fin de descartar afectaciones no visibles.

Al lugar también acudieron agentes de Tránsito Municipal, a fin de realizar las acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades, por lo cual durante al menos 40 minutos se cerró la circulación de un carril de la calle Chihuahua y otro de la también conocida como calle 200.

Román González
