Choque en carretera Obregón – Guaymas deja un lesionado

La mañana del miércoles, autoridades y cuerpos de emergencias se movilizaron a la carretera Internacional, al sur de Guaymas, luego de que se reportara un accidente vial.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 42 del tramo Ciudad Obregón – Libramiento Guaymas, y estuvieron involucrados un tráiler y una camioneta tipo pick up, las cuales, chocaron por alcance para después salirse del camino.

Como saldo del encontronazo, una persona resultó lesionada, por lo que paramédicos la llevaron a un hospital, donde recibió atención médica.

En cuanto a los vehículos implicados, fueron remolcados por una grúa al corralón, mientras que elementos de la Guardia Nacional división Caminos tomaron nota de los hechos.