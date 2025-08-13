  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
Policiaca

Choque en carretera Obregón – Guaymas deja un lesionado

El percance sucedió en el Libramiento, y participó un tráiler y una camioneta

Ago. 13, 2025
Mientras la grúa realizaba maniobras para remolcar los vehículos, el tráfico se vio afectado
La mañana del miércoles, autoridades y cuerpos de emergencias se movilizaron a la carretera Internacional, al sur de Guaymas, luego de que se reportara un accidente vial.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 42 del tramo Ciudad ObregónLibramiento Guaymas, y estuvieron involucrados un tráiler y una camioneta tipo pick up, las cuales, chocaron por alcance para después salirse del camino.

Como saldo del encontronazo, una persona resultó lesionada, por lo que paramédicos la llevaron a un hospital, donde recibió atención médica.

En cuanto a los vehículos implicados, fueron remolcados por una grúa al corralón, mientras que elementos de la Guardia Nacional división Caminos tomaron nota de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo
