Choca ambulancia en carretera Guaymas – Hermosillo

De nueva cuenta, el tramo Guaymas – Hermosillo de la carretera Internacional, fue escenario de un accidente de tránsito, en el que participó una ambulancia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstee).

El percance ocurrió la noche del domingo en el kilómetro 200 de la rúa federal, cuando la unidad de traslados programados; con número económico T-194, chocó con un automóvil particular.

A causa de lo anterior, seis personas resultaron lesionadas, mismas que fueron auxiliadas por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Posteriormente, todas fueron trasladadas a un hospital para valoración médica.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron nota del aparatoso incidente y ordenaron el traslado de ambos vehículos a un corralón.

Desde el pasado 17 de octubre, cuando un autobús de pasajeros volcó tras salirse del camino, el tramo antes mencionado de la carretera México 15 ha sido escenario de varios accidentes de tránsito, que han dejado desde daños materiales y heridos, hasta personas sin vida.