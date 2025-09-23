Capturan a tipo armado con machete en Pueblo Yaqui

Agentes de Seguridad Pública Municipal detuvieron en la Comisaría de Pueblo Yaqui a un sujeto, por la portación de un arma punzocortante.

La aprensión ocurrió minutos después de las 11:00 horas del lunes, en la colonia Rodolfo Félix Valdez del mencionado sector, donde los municipales hacían recorridos alrededor de un parque público, donde observaron realizando sus necesidades fisiológicas a José María "N", de 48 años.

Al cometer una falta al Bando de Policía y Gobierno los policías procedieron con su detención, posteriormente, realizándole una inspección física y encontrándole entre sus pertenencias un machete.

Por lo anterior, se le informó que sería aprehendido por el presunto delito de portación de arma prohibida.

José María, fue trasladado al edificio de la corporación policial y turnado al Ministerio Público para la investigación del caso conforme a la ley.