Policiaca

Capturan a presuntos criminales durante cateos en Ciudad Obregón

Las diligencias se realizaron en las colonias Las Misiones y San Xavier, donde se decomisaron armas de grueso calibre y drogas

Oct. 28, 2025
Como resultado de labores de inteligencia y acciones operativas conjuntas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la Policía Municipal, se ejecutaron dos órdenes de cateo Ciudad Obregón, que derivaron en el aseguramiento de armas de alto poder, droga, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una célula criminal.

Durante la primera intervención, realizada la noche del pasado domingo en un inmueble ubicado en calle Galeras, entre Murcia y Navarra, en la colonia Las Misiones, se logró la detención de Jesús “N”, de 23 años, y Manuel Ricardo “N”, de 21, quienes manifestaron pertenecer a un grupo delictivo que opera en la zona.

En el sitio fueron aseguradas dos pistolas, cinco cargadores abastecidos; tres para arma larga y dos para arma corta, así como once envoltorios de color naranja con sustancia granulada blanca, con metanfetamina o crystal.

La diligencia inició a las 19:50 horas y concluyó a las 20:55 horas, quedando los detenidos y los indicios a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de contra la salud.

Posteriormente, el día lunes, en seguimiento a líneas de investigación, se ejecutó una segunda diligencia de cateo en un domicilio ubicado en calle Heken de la colonia San Xavier, donde se aseguraron diez armas largas, una ametralladora con capacidad de abastecimiento por cinta eslabonada, un fusil Barrett, cargadores, chalecos tácticos y 25 cajas de cartuchos útiles para arma larga, además de 14 envoltorios con droga.

El armamento, equipo táctico y demás objetos localizados quedaron bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para determinar su relación con los hechos previamente investigados y con posibles actividades criminales en la zona.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

