Capturan a presunto responsable de colocar "narcomantas" en Hermosillo

Miguel Ángel "N", señalado como integrante de un grupo delictivo y presunto responsable de colocar nueve "narcomantas" en distintos puntos de Hermosillo, fue detenido por autoridades que integran el Gabinete de Seguridad de Sonora.

De acuerdo con el Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, la captura fue resultado de actos de investigación, análisis de videos del C5 y cámaras particulares, mediante los cuales se pudo trazar la ruta del implicado desde el lugar de la colocación de una de las nueve mantas, hasta el sitio donde se ocultó.

El detenido cuenta con antecedentes por narcomenudeo, portación de armas, lesiones y amenazas; además, se le vincula con la colocación de una manta el 5 de agosto sobre el bulevar Progreso y Olivares. El mensaje en cada una de las nueve mantas, estaba atribuido a un grupo delictivo, era dirigido a autoridades a fin de amedrentarlas en su función policial.