Capturan a menor de edad tras asalto a expendio

Al atender el reporte del asalto a un expendio al oriente de Ciudad Obregón durante la tarde del viernes, elementos del Grupo de Investigaciones de la Policía Municipal lograron la detención de un joven de 16 años de edad.

Se trata de Ángel Adrián C. C., quien fue señalado como presunto responsable del atraco al referido establecimiento comercial ubicado en las calles San Agustín y No Reelección del fraccionamiento Las Haciendas.