Policiaca

Capturan a dos por delito contra la salud en Ciudad Obregón

Las detenciones ocurrieron en la Central de Abastos y en la colonia Valle Dorado

Feb. 03, 2026
En un operativo coordinado con personal de la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres en hechos distintos, por la probable comisión de delito contra la salud.

La primera captura ocurrió durante recorridos de vigilancia en la Central de Abastos, en donde un individuo fue observado portando varios envoltorios transparentes, mismos que intentó ocultar en la bolsa delantera derecha de su pantalón al notar la presencia de las patrullas, intentando posteriormente darse a la fuga.

Tras realizar una inspección, se localizaron 37 envoltorios de plástico transparente que contenían en su interior una hierba verde y seca, con características similares a la mariguana.

Por lo anterior, Elian Iván "N", de 40 años de edad, fue detenido por la probable comisión del delito contra la salud.

En un segundo hecho, en la colonia Valle Dorado, elementos policiacos observaron a un sujeto haciendo sus necesidades fisiológicas en la vía pública, quien al notar la presencia policial intentó huir a bordo de una bicicleta color negro con azul.

Al darle alcance y realizar una inspección, se localizó en un bolso tipo lonchera color negro 103 envoltorios de plástico transparente color azul, conteniendo una sustancia blanca y granulada, con características similares al cristal, por lo que se detuvo a Óscar Martín "N", de 34 años de edad, por la probable comisión del delito contra la salud.

Ambas personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

