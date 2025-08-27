  • 24° C
Policiaca

Capturan a cinco durante cateo en Ciudad Obregón

Entre los detenidos se encuentra "El Boti", quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

Ago. 27, 2025
Durante la ejecución de una orden técnica de investigación mediante la que se intervino un domicilio en la calle Albino, en la colonia Real de Sevilla de Ciudad Obregón, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) capturaron a Luis Enrique "N" alias "El Boti", quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto.

Además de este objetivo criminal, fueron aprehendidos Azael "N", de 26 años; Cristian "N", de 39 años; José Manuel "N", de 19 años, y Evelyn Guadalupe "N", de 24, estos dos últimos señalados como narcomenudistas.

"El Boti" está relacionado con graves delitos, incluyendo privación legal de la libertad calificada, desaparición de personas cometida por particulares agravada, homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa en número de tres, y homicidio calificado con alevosía y ventaja, por lo que dichas órdenes de aprehensión se ejecutarán periódicamente mientras está en reclusión, para así dar inicio a los procesos legales correspondientes.

Además, durante el cateo, se aseguraron 8 envoltorios conteniendo cristal, 23 envoltorios con mariguana y 3 motocicletas; todos los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
