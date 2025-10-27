“Cae” implicado en desaparición de dos personas en Magdalena de Kino

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación de José Ángel “N”, conocido como “El Piri” o “El Górgoro”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares en número de dos, derivado de hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, en el municipio de Magdalena de Kino.

Durante la audiencia de control de detención, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan que el imputado habría engañado a las víctimas; Santana “N” y Juan Valentín “N”, solicitándoles en Altar transporte hacia Magdalena de Kino, a bordo de un vehículo Dodge Charger color negro, modelo 2013, con placas del estado de Durango, propiedad de una de las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, una vez en Magdalena, el señalado presuntamente entregó a las víctimas a otros sujetos, quienes desde entonces las mantienen privadas de la libertad y ocultas.

Las últimas comunicaciones conocidas de Santana “N” ocurrieron entre las 16:00 y 20:00 horas del mismo día, cuando envió mensajes y videos a su familia desde su teléfono celular, cuyo registro de ubicación fue detectado en Magdalena de Kino y Santa Ana.

La FGJES estableció además que José Ángel “N” mantenía un vínculo familiar con una de las víctimas, ya que fue esposo de una sobrina de Santana “N” durante aproximadamente ocho años, lo que refuerza las líneas de investigación en curso sobre la relación de confianza que facilitó los hechos.