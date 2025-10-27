  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

“Cae” implicado en desaparición de dos personas en Magdalena de Kino

El imputado pidió “aventón” a sus víctimas y presuntamente las entregó a otros sujetos, quienes las mantienen privadas de su libertad

Oct. 27, 2025
“Cae” implicado en desaparición de dos personas en Magdalena de Kino

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación de José Ángel “N”, conocido como “El Piri” o “El Górgoro”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares en número de dos, derivado de hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, en el municipio de Magdalena de Kino.

Durante la audiencia de control de detención, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan que el imputado habría engañado a las víctimas; Santana “N” y Juan Valentín “N”, solicitándoles en Altar transporte hacia Magdalena de Kino, a bordo de un vehículo Dodge Charger color negro, modelo 2013, con placas del estado de Durango, propiedad de una de las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, una vez en Magdalena, el señalado presuntamente entregó a las víctimas a otros sujetos, quienes desde entonces las mantienen privadas de la libertad y ocultas.

Las últimas comunicaciones conocidas de Santana “N” ocurrieron entre las 16:00 y 20:00 horas del mismo día, cuando envió mensajes y videos a su familia desde su teléfono celular, cuyo registro de ubicación fue detectado en Magdalena de Kino y Santa Ana.

La FGJES estableció además que José Ángel “N” mantenía un vínculo familiar con una de las víctimas, ya que fue esposo de una sobrina de Santana “N” durante aproximadamente ocho años, lo que refuerza las líneas de investigación en curso sobre la relación de confianza que facilitó los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Ponen en prisión preventiva a presunto narcomenudista detenido en Ciudad Obregón
Policiaca

Ponen en prisión preventiva a presunto narcomenudista detenido en Ciudad Obregón

Octubre 27, 2025

El hombre de 53 años de edad fue capturado en la colonia Kino, durante un operativo de la Policía Municipal y la Marina

Capturan a presunto responsable de colocar “narcomantas” en Hermosillo
Policiaca

Capturan a presunto responsable de colocar “narcomantas” en Hermosillo

Octubre 27, 2025

Gracias a análisis de videos, se pudo trazar la ruta de escape del sujeto, luego de colocar nueve pancartas con mensajes amenazantes

Dueño de centro canino en Hermosillo es vinculado a proceso por maltrato animal en el caso “Nena”
Policiaca

Dueño de centro canino en Hermosillo es vinculado a proceso por maltrato animal en el caso “Nena”

Octubre 27, 2025

La investigación inició tras la difusión de un video el 9 de octubre, en el que un empleado levantaba del cuello con una correa a una pastor alemán