Buscadoras hallan restos humanos en varios tambos

Milagros Valenzuela Flores, coordinadora regional del colectivo, informó este domingo que el hallazgo fue en la comunidad El Huitchaca, donde encontraron los botes con varios cadáveres en cada uno.

"Los cuerpos están desechos con ácido, no sabemos de cuál; enviaremos un oficio al Ministerio Público para enviarle las coordenadas, a fin de que elementos periciales y de la Fiscalía trabajen en el lugar y nos digan qué se podría rescatar de allí", dijo.

Resaltó que este hallazgo es una muestra más de la importancia de estas jornadas, cuyo objetivo es terminar con la incertidumbre que sufren muchas familias.



Informó que, de acuerdo con datos de la agrupación, hay más de 200 personas en calidad de desaparecidas en los municipios del Mayo.

Afirmó que a pesar de todos los obstáculos, continuarán con estas búsquedas y destacó que llevan más de 20 jornadas, desde que se conformó el colectivo el año pasado.

Valenzuela Flores hizo una invitación a que, si alguien tiene un familiar desaparecido, "que se una a nosotros; súmate, no tengas miedo de buscarlo, que sea más grande tu amor por volverlo a tener de regreso en casa, no temas, nosotros te ayudaremos, somos una familia unida por el mismo dolor y no descansaremos hasta encontrarlos".