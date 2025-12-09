Bomberos de Cajeme estrenarán unidades y equipo

El Departamento de Bomberos del municipio de Cajeme recibió nuevos vehículos y equipamiento, con el cual buscan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en la atención de incidentes.

Se trata de una vagoneta para transporte de personal, de la marca Nissan y modelo 2023; una pick up Dodge Ram modelo 2016, una pipa International modelo 2012 de 10 mil litros de capacidad, y un camión escalera marca American Lafrance, modelo 2003.

Este último, tiene la particularidad de que además de poder ser utilizado para atender incendios en altura, puede trabajar en ángulos bajos, lo que es útil para labores de rescate.

También, se dotó a los "apagafuegos" de equipo para rescate acuático e incendios forestales, así como mangueras.

En ceremonia de entrega, el alcalde Javier Lamarque Cano reconoció la labor que hacen los bomberos para salvaguardar a la ciudadanía.

"Hoy refrendamos nuestro compromiso con quienes todos los días arriesgan su vida por los demás, este equipamiento no solo mejora sus condiciones de servicio, sino que fortalece la capacidad de respuesta del municipio, seguimos avanzando para brindar un Cajeme más seguro", expresó.

Por su parte, el jefe de Bomberos, explicó que en el caso del camión escalera y gran parte del equipamiento que recibieron los "apagafuegos", fue donado por departamentos de Bomberos de Oregon, Estados Unidos.

"En septiembre de este año estuvimos en Oregon, no fuimos de paseo, hicimos una hermandad con los departamentos de bomberos, pudimos obtener muy buenos resultados", mencionó Víctor Ricardo Manosalvas Mena, quien además, adelantó que para inicios del próximo año recibirán otro vehículo en donación, el cual, tiene un valor de aproximadamente 800 mil pesos, sin embargo, solo tendrán que cubrir los gastos de importación y traslado a Ciudad Obregón.

Asimismo, Manosalvas Mena recordó que durante la actual administración se han adquirido 18 vehículos, lo que se traduce a una renovación del parque vehicular del Departamento de Bomberos.

Por último, Salvador Martínez, presidente del patronato de Bomberos, explicó que la adquisición de equipo es resultado de un esfuerzo en conjunto, además, dio a conocer que la Estación Central de la heroica institución ya cuenta con paneles solares para abastecerse de energía eléctrica.