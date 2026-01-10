  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 10 De Enero Del 2026
Policiaca

Manifestación exige liberación de joven secuestrada

Protesta por desaparición de joven desata cierre de vías en Ciudad Obregón

Ene. 10, 2026
Luego de que la tarde de este sábado 10 de enero se registró la presunta privación de la libertad de dos personas en la salida sur de Ciudad Obregón, familiares y amigos de una de las víctimas se manifestaron con el cierre de la calle Jalisco en el tramo comprendido entre Yaqui y Mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, sobre la calle 300 y Carretera Internacional 15, una joven de 27 años, que responde al nombre de Nancy Yazmín, madre soltera de dos niños, fue privada de su libertad cuando sujetos la fuerza a un vehículo cuando se encontraba en el mencionado lugar.

Ana Lucía, hermana de la víctima, detalló que la joven venía en su carro cuando en lugar de los hechos se bajó de la unidad a comprar algunas cosas, momento en el que dos hombres, tras un forcejeo, la subieron a la fuerza a un vehículo.

Por lo anterior, ante la desesperación de que Nancy regrese sana y salva a la brevedad, sus familiares y amigos, alrededor de las 18:00 horas, optaron, como medida de presión, bloquear el cruce de las calles Jalisco y Yaqui, justo frente al Centro Integral de Procuración de Justicia de Ciudad Obregón.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

